„Trainingsplatz“: Klopp schimpft über Real-Stadion

Jürgen Klopp ist eigentlich für seine gute Laune und lockeren Sprüche bekannt. Abseits der 1:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid präsentierte sich der Liverpool-Trainer von einer ganz anderen Seite. Neben seinen harten Worten in Richtung des Schiedsrichters bekrittelte er bereits vor der Partie die Heimstätte der „Königlichen“. (Was Real-Coach Zinedine Zidane zu den Aussagen von Klopp zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video!)