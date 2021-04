„Haben unser wahres Gesicht noch nicht gezeigt“

Die Basketball-Damen von UBI Graz stehen in der Finalserie der Superliga. Das erste Spiel der best-of-5-Serie gegen Klosterneuburg ging allerdings an die Herausforderinnen des regierenden Meisters. Für UBI keine leichte Situation vor Spiel zwei am Samstag in Niederösterreich (20.15), zumal ja auch Coach Vanessa Ellis wegen einer Corona-Quarantäne nicht beim Team sein kann. Die „Steirerkrone“ erreichte die Trainerin.