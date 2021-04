Neun weitere Impfzentren in den Tiroler Bezirken

In Phase 2

„Viele Menschen in Tirol warten bereits ungeduldig auf eine Covid-Impfung. Doch auch wir in Tirol können nur jene Impfstoffe verimpfen, die zur Verfügung stehen - dabei wird stets auf die strenge Einhaltung des Tiroler Impfplans verwiesen“, betonte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Seit März befindet sich Tirol in Phase 2 der Impfstrategie, in der unter anderem Über-65-Jährige sowie Personen mit erhöhtem Risiko geimpft werden.