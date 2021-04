Carmen Müller: Von Gärten, Pflanzen und Menschen

Akribischen Feldforschungen

Für die noch bis 30. April laufende Ausstellung in Innsbruck war Carmen Müller seit Frühjahr 2019 in und um Innsbruck unterwegs, hielt gezielt Ausschau, beobachtete, fragte nach, fotografierte, notierte und dokumentierte in öffentlichen und privaten Gärten. Die Schau „von gärten, pflanzen und menschen“ zeigt die Ergebnisse dieser akribischen Feldforschungen anhand von Fotografien, Fundstücken, Auszügen aus Gesprächen mit Gärtnerinnen und Gärtnern und die daraus folgenden künstlerischen Pflanzeninterpretationen.