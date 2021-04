„Harry Potter“-Star Paul Ritter mit 54 gestorben

Laut dem Management des Schauspielers ist er in der Nacht auf Dienstag verstorben. „Mit großer Trauer können wir bestätigen, dass Paul Ritter vergangene Nacht verstorben ist“, sagte sein Agent der Zeitung „Mirror“. Ritter sei „friedlich in seinem Zuhause mit Ehefrau Polly und seinen Söhnen Frank und Noah an seiner Seite eingeschlafen.“ Weiter hieß es, der 54-Jährige habe an einem Hirntumor gelitten.