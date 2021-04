Austria Klagenfurt lässt im Aufstiegskampf Federn!

Für Austria Klagenfurt hat es am Montag im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen Rückschlag gesetzt. Die Kärntner verloren daheim gegen den nicht aufstiegswilligen Spitzenreiter Lafnitz 0:2. Siege gab es außerdem für die Juniors OÖ (3:0 in Kapfenberg), Vorwärts Steyr (1:0 bei Rapid II), die Young Violets (3:0 bei Austria Lustenau) und Dornbirn (4:2 in Horn). Liefering und der FAC trennten sich 0:0.