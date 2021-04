USA brauchen Impfstoff von AstraZeneca wohl nicht

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur haben sich weltweit mehr als 129,25 Millionen Menschen bereits mit dem Coronavirus infiziert, etwa 2,95 Millionen Infizierte sind bereits an Covid-19 gestorben. Die Infektionen wurden in mehr als 210 Ländern und Territorien gemeldet, seit die ersten Fälle im Dezember 2019 in China identifiziert wurden.