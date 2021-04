Drogenboß (18) versorgte Marchtrenk mit Stoff

Professionell organisiert

Der Ablauf der Suchtgiftgeschäfte wurde von dem 18-jährigen Schüler professionell organisiert. Das Suchtgift wurde mehrmals wöchentlich aus dem Raum Wels geholt und anschließend an die Zwischenhändler verteilt. Diese wiederum verkauften das Suchtgift an die Endabnehmer. Die Erlöse aus den Suchtgiftverkäufen präsentierte der selbsternannte „Drogenbaron“ stolz in einem Musikvideo im Internet und investierte das Geld hauptsächlich in Luxusartikel wie Markenkleidung und Accessoires.