Drogenlenker hätte fast Kleinkind überfahren

Der 29-jährige Drogenlenker war am Mittwoch gegen 12.45 Uhr mit seinem schwarzen VW Golf 4 an der Kreuzung Paradeisergasse/Bahnhofstraße unterwegs, als er bei Rotlicht in die Kreuzung einfuhr. In diesem Moment ging eine Mutter mit ihrem Kleinkind über den Fußgängerübergang. Der Golf verfehlte das Kleinkind nur um wenige Zentimeter und setzte seine Fahrt einfach fort. Aufgrund dieser Wahrnehmung fuhr der Zeuge dem Pkw hinterher. An der Kreuzung Pischeldorfer Straße/Durchlassstraße wendete das verfolgte Fahrzeug an einer ungeregelten Kreuzung, sodass der Gegenverkehr gefährdet wurde. Gegen 12.55 Uhr kam der Pkw im Bereich der Unterführung auf die Gegenfahrbahn. Dadurch waren mehrere stadtauswärtsfahrende Fahrzeuglenker gezwungen, eine Vollbremsung durchzuführen.