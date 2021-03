Teamspieler Wagner von den Fivers nach Frankreich

„Ich bin in der Form meines Lebens und will es als Profi noch einmal wissen“, meinte Wagner. „Ich denke, dass Toulouse mit seinen sportlichen Ambitionen und das Leben in Südfrankreich gut zu mir passen.“ Wie 2016 möchte Wagner nun noch das Triple mit den Fivers holen, der Supercup-Triumph war schon Anfang September geglückt. Fivers-Coach Peter Eckl: „Tobi hat in den letzten drei Jahren große Schritte in Angriff und Deckung gemacht. Nur das Beste und viel Erfolg in Frankreich.“