Ironman-Chef verbringt Ostern in Kärnten

Dabei sind die Inzidenzzahlen auf Mallorca gesunken

„Zum Teil hatten wir nur eine 7-Tage-Inzidenz von 19. Die Insel ist in der Krise höchst lebenswert. Die Bewohner haben sich an die strengen Regeln gehalten, darum hat sich das Rad gedreht. Spanien war 2020 in Europa noch fast Covid-Spitzenreiter.“