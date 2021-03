Tanja Bauer: „Niki war meine Lichtgestalt“

Also hatten Sie keine unschönen #MeToo-Erfahrungen?

Nein! Natürlich hat’s der eine oder andere Fahrer mal probiert, aber das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Das ist doch eine schöne Ebene, wenn du respektvoll zwischen Mann und Frau dieses alte Spiel miteinander betreibst. So was hast du im Fahrerlager. Damit muss man auch umgehen.