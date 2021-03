Umfrage zeigt: Junge als Meister im Verschwenden

95 Prozent plagt ein schlechtes Gewissen

Am häufigsten befördern die Befragten Obst, Brot, Gemüse, Milchprodukte und Aufstriche in den Mistkübel. 36,4 Prozent tun das einmal pro Woche. Immerhin: 95 Prozent plagt das schlechte Gewissen, und neun von zehn Bürgern halten es für wichtig, die Verschwendung in Industrie, Haushalten, Gastronomie und Landwirtschaft aktiv zu verhindern.