„Höllenfahrt“ im Kühlwagen endete vor Gericht

„Es war eine Höllenfahrt!“ So beschrieben mehrere Flüchtlinge die 15 Stunden, die sie eingepfercht zwischen Papierrollen in einem Kühlwagen verbracht hatten. 43 Personen, vor allem Syrer und Iraker, befanden sich in dem Versteck, in dem viele zu ersticken drohten. Jetzt wurde der Fahrer verurteilt: drei Jahre Haft!