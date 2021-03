Copp erzielt bei Jets-Sieg in Vancouver vier Tore

Dank eines Viererpacks von Andrew Copp haben sich die Winnipeg Jets im NHL-Duell bei den Vancouver Canucks klar mit 5:1 durchgesetzt. Der US-Eishockeyspieler in Diensten der Kanadier traf am Mittwochabend erstmals in seiner Karriere viermal in einer Partie, es war zudem das erste Vier-Tore-Spiel eines Profis in dieser NHL-Saison. Einen klaren Sieg feierten auch die Pittsburgh Penguins über die Buffalo Sabres mit 5:2.