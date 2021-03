„Krone“-Check: Es wird wieder laut in unserem Land

Das südsteirische Motorrad-YART-Team (Yamaha Austria Racing) um Boss Mandy Kainz aus Heimschuh steht dagegen in den Startlöchern. „Das erste Event ist am 17./18. April das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Das wird das erste internationale Rennen in Europa.“ Bis dahin sollte auch Niccolò Canepa nach dreifachem Knöchelbruch fit sein. Was hoffen lässt: Bei Testfahrten war man nur 0,9 Sekunden langsamer als Valentino Rossi!