„Carrie“ friedlich im Körbchen eingeschlafen

Rettung in letzter Minute

Die tapfere Kämpferin konnte erfolgreich operiert werden, die „Krone“-Tierecke unterstütze den komplizierten und kostspieligen Eingriff an der Schnauze damals mit 800,- Euro. Nach einer weiteren OP (unter anderem hatte sie einen Beinbruch durch Tritte!) konnte der Tierschutzverein St. Pölten „Carrie“ letztendlich auf einen Platz vermitteln, an dem sie die verdiente Liebe und Zuneigung erhalten hat. Nach über zwei schönen und würdevollen Jahren bei ihrem Frauerl Claudia Polat ist „Carrie“ nun am 23.03. friedlich in ihrem Körbchen eingeschlafen.