Flyers verlieren mit Raffl knapp gegen Devils

Die Philadelphia Flyers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erstmals in dieser Saison gegen die New Jersey Devils verloren. Im Wells Fargo Center in Philadelphia unterlagen Michael Raffl und Co. am Dienstag knapp 3:4, wobei die Devils im zweiten Drittel bereits 4:1 geführt hatten. Der Kärntner Raffl stand 11:32 Minuten auf dem Eis und schoss zweimal aufs Tor. Die strauchelnden Flyers haben nun vier ihrer jüngsten fünf Partien nicht verloren.