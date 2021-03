Neues Ärztezentrum Medineum öffnet am 6. April

Im rechten Trakt des neuen Ärztezentrums Medineum in der St. Veiter Straße in Klagenfurt gehen die Arbeiten in die Endphase. Am 6. April wird hier die erste Primärversorgungseinheit in Kärnten eröffnet. Im linken Trakt hat Radiologe Manfred Umschaden (58) seine Ordination bereits eröffnet. Auch Märkte und eine Apotheke sperren auf - neue Impulse für den Stadtteil Annabichl.