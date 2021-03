Zusatz soll Lebensmittel vor der Mülltonne retten

Viel zu oft werfen wir Lebensmittel weg, weil das Mindeshaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. „,Too Good to go´ ist eine App mit der Betriebe wie Restaurants oder auch Bäckerein überschüssiges aber noch völlig einwandfreies Essen am Ende des Tages retten können“, so Strasser. Jeder der ein Smartphone hat kann sich die App herunterladen, in der App sehe man dann die verschiedenen Betriebe, von denen man Lebensmittel retten kann. Diese Lebensmittel können dann - zu einem Drittel vom Originalpreis - gekauft werden.