Neue „Schumi“-Generation debütiert nach 30 Jahren

PR-Beschleuniger

Die Rückkehr des Namens Schumacher in die Motorsport-Königsklasse wirkt wie ein PR-Beschleuniger in der Coronakrise. „Eine Bereicherung“, nannte der neue Formel-1-Boss Stefano Domenicali (oben im Bild) Mick Schumacher bereits - der 55-jährige Italiener war zu den Titelzeiten von Michael Schumacher bei Ferrari. „Das ist der Name, der in der Formel 1 sein muss“, betonte der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone bei Sport1 am Sonntagabend.