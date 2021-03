Schopp: „Das ist das Perverse an der Sache“

Es sei nicht die bitterste Stunde in seiner Trainer-Laufbahn gewesen. Da verwies Markus Schopp dann doch auf seine Interimszeit bei Sturm, als es so gar nicht laufen wollte. Allerdings war das 3:3 von St. Pölten auch für den abgebrühten TSV-Trainer ein Tiefschlag. „Gratulation in erster Linie einmal an die WSG Tirol. Ich weiß, was es für einen kleinen Verein bedeutet, den Klassenerhalt nach 22 Runden zu fixieren. Unser Spiel war natürlich Dramatik pur. Wir drehen das Spiel, zeigen tolle Moral - und dann dieses bittere Tor kurz vor dem Ende, das alles jetzt unglaublich dramatisch wirken lässt. Dennoch: Wir haben 29 Punkte, so viele wie im letzten Jahr, geholt - diesmal haben sie halt nicht gereicht. Als TSV Hartberg so viele Punkte zu holen ist aber nicht selbstverständlich. Jetzt nehmen wir eben die Herausforderung Qualigruppe an - denn dort ist es ja, wo uns die meisten eigentlich immer sehen. Dort drücken wir jetzt auch unser Ding durch.“