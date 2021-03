Corona: Neureuther versteht die Welt nicht mehr

Neureuthers Kernbotschaft ist seit Wochen, ja Monaten konsistent: Den Kindern muss Bewegung ermöglicht werden. „Wir müssen sie von Computer und Handy wegbekommen, weil dieses Zeug auch süchtig machen kann“, erneuerte er am Wochenende in der „Sportschau“ seine These. Warum Kinder am Vormittag gemeinsam in einer Schulklasse sitzen, am Nachmittag aber nicht zumindest in Kleingruppen im Freien Sport ausüben dürfen, versteht er nicht.