Wälder leiden unter Auswirkungen des Klimawandels

Durch die steigenden Temperaturen und die zunehmende Trockenheit würden Laubholzbäume zunehmen, Nadelhölzer wie Fichten in tieferen Lagen jedoch kaum mehr existieren können. „Dabei sind gerade Bäume die Lösung für das Klimaproblem. Wir brauchen eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, damit wir diese Funktion aufrecht erhalten können“, fordert Richard Stralz, Obmann der Arbeitsgemeinschaft proHolz Austria. Als nachhaltig wird in diesem Sinn der Vorgang verstanden, die richtigen Baumarten an den richtigen Standorten zu pflanzen, also dort, wo die natürlichen Bedingungen zur Baumart passen.