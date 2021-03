Telefonbetrüger wollen mit Impf-Schmäh abkassieren

Wenn dieser Tage plötzlich das Telefon klingelt, sollte man sich lieber in Acht nehmen. Denn seit einigen Tagen rufen angebliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes in allen Landesteilen bei vorwiegend älteren Menschen an und stellen ihnen eine Vorreihung beim Corona-Impftermin in Aussicht. Dafür sei allerdings eine Gebühr fällig, versichern die schamlosen Betrüger ihren Opfern. Vorab, versteht sich – und freilich ohne jeden Nutzen für die Betroffenen. Nicht wenige Landsleute dürften den frechen Kriminellen bereits auf den Leim gegangen sein und auch schon Geld überwiesen haben.