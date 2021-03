Exchange-Lücke bei vielen Firmen nicht gestopft

Nach sogenannten Zero-day-Attacken der chinesischen Hackergruppe Hafnium hatte Microsoft am 2. März vor einer Sicherheitslücke in seiner E-Mail-Plattform Exchange gewarnt. Zero-day-Attacken nutzen bis dahin unbekannte Sicherheitslücken, über die sich Cyberkriminelle den Zugang zu einem kompletten Netzwerk einer Firma oder Organisation verschaffen können. Der Konzern rief seine Kunden dazu auf, die Software so schnell wie möglich mit einem Sicherheitsupdate zu aktualisieren.