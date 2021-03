Umweltamt: Optimismus für Standort Klosterneuburg

Bereits vergangenes Jahr war die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Bundeseinrichtung erwartet worden (siehe Zitat) – nun dürfte es nicht einmal im ersten Quartal 2021 so weit sein. Jedenfalls einen Schritt ist man indes weiter: Einen Standort in Wien-Floridsdorf, den die Stadt als Alternative zum angeblich schlecht erreichbaren Klosterneuburg ins Spiel brachte, wurde jetzt vom Ministerium „verkehrstechnisch“ abgelehnt. Die Gleise der U-Bahn würden nämlich zu nahe am geplanten Standort liegen, die Vibrationen sich negativ auf Laborarbeiten auswirken, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme.