Wie Sie ein Gartenbeet im Miniaturformat anlegen

Wer in der Stadt sein eigenes Gemüse oder frische Kräuter ziehen will, braucht dafür nicht unbedingt einen Garten. Mit etwas Kreativität reicht auch der kleine Balkon oder sogar die Fensterbank. Für Terrassen bieten sich Hochbeete an, wie sie in Baumärkten angeboten werden - empfehlenswert ist ein Modell, das auf Füßen steht oder man baut es mit etwas handwerklichem Geschick selbst.