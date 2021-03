Luxusprojekt liegt weiter im Winterschlaf

Die eigentliche Baustelle direkt an der Pass-Thurn-Straße schlummert unter einer Schneedecke. Während bei einem anderen Chalet-Projekt in unmittelbarer Nähe schon wieder fleißig gewerkt wird, wurden am Montag die letzten Bauhütten am Areal des geplanten „Six Senses“ Resorts abgeholt. Projektbetreiber Walther Staininger bleibt zuversichtlich: „Im April geht es weiter.“