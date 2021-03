„Koalitionsende kann auch befreiend wirken“

Nehmen Sie es Bürgermeister Willi und den Grünen übel, dass auch er und die Grünen Sie als Vizebürgermeisterin abgewählt haben?

In der Arbeit für die Stadt Innsbruck hatten persönliche Befindlichkeiten für mich nie einen Platz. Ich orientiere mich an Sachthemen und sehe mich mit meiner Gruppierung Für Innsbruck ausschließlich den Innsbruckerinnen und Innsbruckern verpflichtet. Der damalige Beschluss der Grünen mit der FPÖ hat im Gemeinderat und in der Koalition natürlich viele vor den Kopf gestoßen. Erst durch diesen Dammbruch wurde die Regierung in die heutige Situation geführt.