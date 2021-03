Nur Mayer kann Kaiser Klammer vor Feuz „retten“

Feuz dominiert

Beat Feuz dominierte das schnelle Geschäft bei den Männern in den vergangenen Wintern, hat zu Hause in Oberperfuss nahe Innsbruck schon drei Abfahrtskugeln stehen. Heute in Lenzerheide kann er die sagenhafte Serie des Ski-Kaisers einstellen. Der Schweizer liegt vor der Final-Abfahrt 68 Punkte vorne.