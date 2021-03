Fury vor Mega-Fight: „Trinke zwölf Bier am Tag“

Die Verträge sind aufgesetzt, Kampfdatum und Austragungsort sollen demnächst fixiert werden - und schon hat WBC-Champion Tyson Fury vor dem „Megafight“ gegen Anthony Joshua mit Sprüchen begonnen. „Im Moment schlürfe ich noch zwölf Pints Bier am Tag, solange ich nicht sehr viel Geld in meiner Tasche habe, wird es auch keinen Kampf geben. Da kann er sagen, was er will“, diktierte „The Gypsy King“ den Journalisten, nachdem Joshuas Promotor Eddie Heran erklärt hatte, dass sich die Manager der Schwergewichtsweltmeister nach monatelangem Tauziehen auf den Vereinigungskampf samt Re-Match im Juni bzw. Juli geeinigt haben.