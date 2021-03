Thiem: „Die letzten Wochen waren richtig schlecht“

Dominic Thiem kommt in diesem Jahr einfach nicht in die Gänge. Österreichs Tennisstar unterlag in der zweiten Runde von Dubai dem Weltranglisten-81. Lloyd Harris 3:6, 4:6 und sparte danach nicht mit Selbstkritik. „Die letzten Wochen waren echt schlecht“, ärgerte er sich. „Jetzt ist ein Neustart notwendig.“