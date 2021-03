Lockdown-Jahrestag: Als Österreich dicht machte

Es war eine Ausnahmesituation in Österreich, als am 16. März 2020 der erste Lockdown begann. Ausgangsbeschränkungen wurden in Kraft gesetzt, Geschäfte ohne dringenden Bedarf, Lokale und Kulturbetriebe wurden geschlossen. Rückblickend waren die Infektionszahlen damals niedrig, auch die Zahl der Toten lag vor einem Jahr insgesamt erst bei fünf. Mittlerweile macht die Anzahl der Corona-Toten mit 8926 rund ein Promille der etwa 8,9 Millionen Einwohner Österreichs aus.