Auer-Rückzug: Opposition spricht von „Sündenbock“

ÖVP begrüßt Abzug und will „rasche Verimpfung“

Die ÖVP begrüßte den Abzug des Spitzenbeamten. Die stellvertretende Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin Gabriela Schwarz betonte in einer Aussendung, dass Auers Rückzug die richtige Lösung gewesen sei. „Jetzt braucht es gemeinsame Anstrengungen, um für genug Impfstoff und rasche Verimpfung in der Bevölkerung zu sorgen“, meinte sie außerdem. Zudem werde es „vollumfängliche Transparenz seitens des Gesundheitsministeriums“ geben.