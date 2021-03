25.000 Österreicher erleiden einen Schlaganfall

80-85 Prozent der Schlaganfälle sind auf eine Durchblutungsstörung, der Rest auf eine Blutung im Gehirn zurückzuführen. In der Frühphase kann bei einem Teil der Patienten die „systemische Thrombolyse“, eine akute Blutverdünnung zur Wiederherstellung des Blutflusses, durchgeführt werden. Sind große Hirngefäße verschlossen, ist die bestmögliche Therapie eine rasche Entfernung des ursächlichen Blutgerinnsels mittels eines Katheters durch erfahrene interventionelle Neuroradiologen. Bei dieser „Thrombektomie“ kommen hochentwickelte, miniaturisierte Katheter-Vorrichtungen zum Absaugen oder Einfangen („Mikro-Stentretriever“) der Blutgerinnsel zum Einsatz, welche über eine Arterie in der Leiste oder am Arm minimal-invasiv in die Hirngefäße eingeführt werden. Studien belegen, dass Betoffene mit sehr schweren Schlaganfällen von dieser Therapie profitieren und vor einer erheblichen Behinderung bewahrt werden können. Das bestätigt auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Stephan Meckel, Vorstand des Instituts für Neuroradiologie am Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums: „Bei etwa 40 Prozent der Patienten wird nach einer Thrombektomie-Behandlung eine entscheidende Verbesserung der neurologischen Behinderung erzielt. 25 Prozent benötigen dadurch keine Unterstützung im Alltag.“