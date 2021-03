Mutter wollte Cheerleader mit Nacktfotos anpatzen

Wie der „Philadelphia Inquirer“ unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft berichtet, hatte Raffaela Spone (kleines Bild oben) aus Chalfont im US-Staat Pennsylvania den Trainern des Cheerleading-Teams ihrer Tochter anonym Fotos und Videos geschickt, die Rivalinnen nackt, trinkend oder rauchend zeigten, „um sie in Verlegenheit zu bringen und aus dem Team zu drängen“. In mindestens drei Fällen schickte Spone ohne das Wissen ihrer Tochter die manipulierten Bilder auch direkt an die Mädchen und forderte diese auf, Selbstmord zu begehen.