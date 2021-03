Ohne Maske im Geschäft - das geht offensichtlich!

Der Tiroler Bezirk Imst ist zurzeit mit den Clustern in Roppen und Haiming und einer Inzidenz von mittlerweile 406 (!) in den negativen Corona-Schlagzeilen. Umso erstaunlicher das Erlebnis, das die „Krone“ am Freitag in einem Imster Supermarkt hatte: Mitten unter den braven, Masken tragenden Einkäufern stellte sich ein „unmaskierter“ Mann an die Feinkosttheke und gab seine Bestellung auf. Die Mitarbeiterin bediente ihn wortlos und wünschte einen „schönen Tag“.