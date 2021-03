„Kraftwerkshelden“ sperrten sich wochenlang ein

„Der ungewisse Zeitraum war unangenehm“

Wie hat sich die vierwöchige Isolation angefühlt? Wie ist man mit dem Medienrummel zurechtgekommen? „Als es hieß, dass Leute gebraucht wurden, meldete ich mich sofort“, sagt Karl Ondracek, der bereits mehr als 35 Jahre im Dienst ist. „Der ungewisse Zeitraum, für den wir uns in Isolation begeben mussten, war unangenehm“, erinnert sich Steven Schacher zurück. Der Alltag in der Isolation verlief dann reibungslos, es wurde gekocht, Putzpläne wurden erstellt, und in der dienstfreien Zeit wurden Puzzles gemacht. „Es gab keinen einzigen Streit in dieser Zeit“, erzählt Steven Schacher. Das weltweite Medieninteresse überraschte die Mitarbeiter am meisten. Und was hat sich seitdem getan?