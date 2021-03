Gesunde Zähne aufgebohrt: Weitere Opfer gemeldet

Die Zahl der mutmaßlich Geschädigten steigt offenbar immer weiter. Wie der Anwalt am Samstag gegenüber dem ORF Steiermark erklärte, hätten sich bereits zehn Personen gemeldet und es gehe in Richtung 15, 20. In einem Fall hätte eine Grazerin berichtet, dass laut Diagnose der Ärztin aufgrund von Kariesbefall sieben bis acht Zähne zu richten wären. Die Frau holte daraufhin jedoch eine zweite Meinung ein und konsultierte einen weiteren Mediziner. Dieser konnte keinerlei Kariesbefall an den Zähnen feststellen.