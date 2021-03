Biathlon: Schwaiger in Nove Mesto Sprint-Neunte

Die Salzburgerin Julia Schwaiger hat am Freitag im Sprint von Nove Mesto ohne Fehlschuss als Neunte ihr bestes Ergebnis im Biathlon-Weltcup eingestellt. Massenstartweltmeisterin Lisa Hauser präsentierte sich zum Auftakt des zweiten Wochenendes in Tschechien verbessert, die Tirolerin landete nach einer Strafrunde an der zwölften Stelle. Der Sieg ging zum sechstem Mal in Serie im Sprint an Tiril Eckhoff.