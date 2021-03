„Werden mit Sicherheit jährliche Impfung brauchen“

Viren mutieren eigentlich ständig. Die meisten dieser Mutationen machen keinen Unterschied für das Virus, manche aber helfen ihm tatsächlich, mehr Menschen zu infizieren. Warum Viren mutieren, was es mit den verschiedenen Varianten auf sich hat und was das für die Pandemiebewältigung bedeutet, das bespricht Damita Pressl diese Woche bei „Moment Mal“ mit Prof. Dorothee von Laer, Leiterin der Virologie an der medizinischen Universität Innsbruck, sowie mit Prof. Franz Allerberger, Leiter der Abteilung für Öffentliche Gesundheit bei der AGES.