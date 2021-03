Kulturschaffende reichten Verfassungsklage ein

Initiative auch in Bayern

Und auch in Bayern formierten sich am Freitag unter starker österreichischer Beteiligung Künstlerinnen und Künstler, um die zahlreichen Beschränkungen in der Corona-Pandemie für ihre Zunft verfassungsrechtlich klären zu lassen. Die Initiative „Aufstehen für die Kunst“ sieht die von der Verfassung garantierte Freiheit der Kunst unrechtmäßig eingeschränkt, wie der aus Salzburg stammende Opernsänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke gegenüber der dpa betonte.