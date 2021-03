Corona: Junge schützen Ältere immer noch gut

Menschen beurteilten sich nicht selbst

Zwar gebe es einen Zusammenhang zwischen der Einhaltung von Regeln und Angst - das wisse man aus dem Herbst, als Maßnahmen erst abgelehnt und später, als die Situation in den Spitälern kritischer wurde, angenommen wurden, doch die könne man so nicht erfragen sagt Juen. Eben weil die Menschen sich nicht selbst beurteilt haben. Zudem seien keine offenen Fragen gestellt, sondern Gründe zur Auswahl vorgegeben worden, wirkliche Rückschlüsse auf die Realität seien so nicht schließbar.