Zwei Gastroinseln je Bezirk, zehn im Stadtpark

Am Montag will der zuständige Rathausausschuss die Eckpunkte absegnen. Einzig: Der Starttermin ist offen. Angepeilt war bisher der 27. März. Durch die hohen Infektionszahlen könnte es auch später werden. Anfang nächster Woche gibt es dazu einen Termin mit der Bundesregierung. Kommen werden Gastrozonen aber auf jeden Fall, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).