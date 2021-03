Last-Minute-Tor! Milan ärgert Manchester United

Milan trat im Old Trafford ersatzgeschwächt an, zeigte aber auch ohne Zlatan Ibrahimovic oder Hakan Calhanoglu zunächst ein überzeugendes Auswärtsspiel. Zweimal zappelte der Ball im United-Netz, die Tore zählten aber wegen Abseits und eines Handspiels nicht. Das Tor machte dann der Titelträger 2017. Amad Diallo traf per Kopf nach sehenswerter Chip-Vorlage von Bruno Fernandes (50.). Nachdem Daniel James einen „Sitzer“ nach Stanglpass auf das 2:0 (72.) ausließ, sicherte der dänische Abwehrrecke Simon Kjaer den „Rossoneri“ per Kopf nach einem Corner den wichtigen Auswärtstreffer (92.)