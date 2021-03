Das Geheimnis weiblicher Lust

Die weibliche Lust ist ohne Zweifel komplexer als die des Mannes. „Schließlich läuft in ,ihrem‘ Körper ein komplizierter hormoneller Regelkreis ab, während bei ihm genau ein Hormon, das Testosteron, lustbestimmend ist“, bekräftigt auch Dr. Eva Lehner-Rothe, Gynäkologin und Sexualmedizinerin in Wien und Baden. „Für die weibliche Sexualität sind zahlreiche Hormone zuständig. Außerdem spielen äußere Einflüsse wie Sorgen und Stress eine viel größere Rolle als beim Mann. Es braucht nicht viel, um ,ihn‘ sexuell zu aktivieren.“ Die Expertin führt an, dass bei vielen Frauen die Lust im Rahmen der Corona-Krise einen Dämpfer erlitten hat: „Der Druck durch Homeoffice, Homeschooling und Haushalt ist oft so groß, das die sexuelle Stimmung auf der Strecke bleibt. Man weiß allerdings aus verschiedenen Studien, dass sich die (weibliche) Libido am besten ohne Sorgen und Stress entfalten kann.“