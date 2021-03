Polizei selbst gerufen, dann Beamte attackiert

Wenig erfreut über das Erscheinen mehrerer Polizisten ist ein 60 Jahre alter Mann am Mittwoch in Wien-Brigittenau gewesen. „Was ist mit eich? Ihr könnts eich schleichn!“, versuchte der aggressive Verdächtige die Polizisten unfreundlich zum Gehen zu bewegen, was diese natürlich nicht taten. Denn gerufen worden waren sie von der 28 Jahre alten Freundin des Mannes, weil der 60-Jährige partout deren Wohnung nicht verlassen hatte wollen. Doch dann wurde die junge Frau selbst aggressiv.