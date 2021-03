Absage! Tennis-Star Rafael Nadal noch nicht fit

Rafael Nadal wird auch kommende Woche beim ATP-500-Turnier in Dubai noch nicht am Start sein. Der Noch-Weltranglisten-Zweite hat sich von seiner im Vorfeld der Australian Open erlittenen Rückenverletzung immer noch nicht komplett erholt, ließ der Spanier verlauten. Nadal hatte deshalb schon den ATP Cup ausgelassen und erreichte danach, angeschlagen, aber doch in Melbourne das Major-Viertelfinale. Seither hat Nadal nicht mehr gespielt.