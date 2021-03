Roglic übernimmt Gesamtführung bei Paris - Nizza

Den Auftakt zur Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewann ebenfalls am Mittwoch der Belgier Wout van Aert. Der Klassiker-Spezialist setzte sich im Massensprint vor dem Australier Caleb Ewan und dem Kolumbianer Fernando Gaviria durch. Nach 156 Kilometern mit Start und Ziel in Lido di Camaiore wurde Ex-Weltmeister Peter Sagan bei seinem Saisondebüt im Sprint eingeklemmt und belegte Platz elf. Der slowakische Star hatte lange wegen einer Corona-Erkrankung pausiert. Patrick Konrad landete an der 34. Stelle, Michael Gogl wurde 135.